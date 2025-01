Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Freitagvormittag tief südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 5,8 Prozent auf 0,423 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:09 Uhr um 5,8 Prozent auf 0,423 EUR nach. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,423 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 5.022 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 148,227 Prozent. Bei 0,408 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 3,664 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 28.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 NOK erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 514,89 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 17.02.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,396 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net