Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag weit abgeschlagen

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 0,138 EUR.

Um 09:13 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 5,6 Prozent auf 0,138 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,138 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,146 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 20.000 Aktien.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 86,647 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,098 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 28,882 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 405,36 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net