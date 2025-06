Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Mittwochmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 0,144 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 0,144 EUR abwärts. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,138 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,146 EUR. Zuletzt wechselten 127.556 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 630,181 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,979 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Umsatzseitig standen 229,63 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net