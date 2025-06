Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 0,142 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 11:48 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 0,142 EUR. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,141 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,142 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 230.676 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 641,525 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 33,969 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,451 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net