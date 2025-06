Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 0,143 EUR.

Um 15:43 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,4 Prozent auf 0,143 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,146 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,142 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.913 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 623,703 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,923 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 06.05.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 229,63 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 405,36 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net