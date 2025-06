Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 0,142 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 09:14 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,142 EUR. Bei 0,142 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 625,738 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 34,740 Prozent Luft nach unten.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 229,63 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 17.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,451 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net