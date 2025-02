Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verliert am Mittwochmittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 5,5 Prozent auf 0,175 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 11:36 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 0,175 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,175 EUR. Bei 0,188 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 229.216 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 489,714 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,175 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 0,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 NOK je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent auf 395,36 Mio. NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,765 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net