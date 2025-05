Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 0,128 EUR abwärts.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 16:06 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,2 Prozent auf 0,128 EUR ab. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,125 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,138 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 405.867 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR. 719,033 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,094 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 27,067 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 06.05.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 405,36 Mio. NOK gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,309 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net