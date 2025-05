Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Mit einem Kurs von 0,132 EUR zeigte sich die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:56 Uhr bei der Hexagon Purus AS Registered-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 0,132 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,137 EUR aus. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,130 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,134 EUR. Bisher wurden via Tradegate 63.945 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 695,455 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 41,176 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 06.05.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK im Vergleich zu 405,36 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 17.07.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,309 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net