Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Donnerstagnachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 0,126 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 0,126 EUR. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,121 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,128 EUR. Zuletzt wurden via BMN 83.596 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 719,048 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,093 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 26,349 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 405,36 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229,63 Mio. NOK.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,333 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net