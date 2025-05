Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag tief südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 5,9 Prozent auf 0,128 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 0,128 EUR abwärts. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,128 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,128 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 704,992 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,557 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 NOK erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 405,36 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229,63 Mio. NOK.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 17.07.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,333 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net