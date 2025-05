Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 0,123 EUR.

Die Aktie legte um 16:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 0,123 EUR zu. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,128 EUR zu. Bei 0,123 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 171.811 Aktien.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 88,248 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,094 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,230 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,35 Prozent zurück. Hier wurden 229,63 Mio. NOK gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,333 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net