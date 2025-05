Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 0,126 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:40 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 0,126 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,128 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,123 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 118.476 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 734,658 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 34,545 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 405,36 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,333 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net