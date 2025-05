Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered wird am Vormittag ausgebremst

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 0,123 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:13 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 0,123 EUR. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,123 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,123 EUR.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 736,305 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 32,974 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 06.05.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,333 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net