Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagvormittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,1 Prozent auf 0,131 EUR ab.

Um 09:19 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 0,131 EUR ab. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,131 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,138 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.095 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 87,306 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Mit Abgaben von 25,191 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,63 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,309 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net