Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 0,129 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:00 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 0,129 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,129 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,138 EUR. Bisher wurden heute 137.605 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 702,488 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,098 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 31,224 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,58 NOK je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 229,63 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 405,36 Mio. NOK umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,309 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net