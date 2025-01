Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 0,367 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:56 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 0,367 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,367 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,384 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 17.469 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 181,199 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (0,367 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 0,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 28.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,02 Prozent auf 514,89 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,396 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net