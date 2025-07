Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered steigt am Dienstagnachmittag stark

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 9,3 Prozent auf 0,230 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 15:59 Uhr 9,3 Prozent. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,235 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,215 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 623.339 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 357,516 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,094 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 59,259 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Am 06.05.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 NOK erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK im Vergleich zu 405,36 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,459 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net