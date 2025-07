Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 0,166 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 0,166 EUR. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,161 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,171 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 131.026 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 533,293 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,607 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,514 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net