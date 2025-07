Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 0,167 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:50 Uhr um 3,1 Prozent auf 0,167 EUR ab. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,164 EUR ab. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,172 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 146.237 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 530,252 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 78,182 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,514 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net