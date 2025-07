Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Dienstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 0,168 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 0,168 EUR. Bei 0,164 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 0,172 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 191.633 Stück.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 525,000 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 79,679 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,50 Prozent zurück. Hier wurden 192,58 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,514 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net