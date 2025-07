Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,1 Prozent auf 0,176 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:16 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 0,176 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,176 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,172 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.192 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 497,950 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,094 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,754 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Das EPS lag bei -0,62 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,58 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,514 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net