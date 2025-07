Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Mittwochnachmittag ein

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,8 Prozent auf 0,165 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 15:56 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 0,165 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,161 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,171 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 195.238 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 537,136 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei 0,094 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,265 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 192,58 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,514 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net