Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 0,166 EUR.

Um 09:03 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,1 Prozent auf 0,166 EUR ab. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,166 EUR. Mit einem Wert von 0,171 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.465 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 84,190 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 43,675 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,50 Prozent zurück. Hier wurden 192,58 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,514 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net