Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag freundlich

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,9 Prozent auf 0,216 EUR zu.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:38 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 0,216 EUR. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,220 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 0,215 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 192.428 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 386,111 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,094 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,713 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,63 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,459 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net