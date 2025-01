Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered steigt am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 0,379 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 15:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 0,379 EUR. Bei 0,383 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,370 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.287 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 63,275 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,357 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,937 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 514,89 Mio. NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 378,55 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.02.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,396 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net