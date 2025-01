Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag im Bullenmodus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,8 Prozent auf 0,386 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte um 15:51 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 6,8 Prozent auf 0,386 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,400 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,377 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 211.659 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 172,021 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,356 EUR fiel das Papier am 16.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,902 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,70 NOK in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 514,89 Mio. NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 378,55 Mio. NOK umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,396 NOK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net