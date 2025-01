Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 0,373 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 0,373 EUR. Bei 0,389 EUR erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,373 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.580 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 176,676 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 0,357 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 4,628 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 514,89 Mio. NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,55 Mio. NOK in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 17.02.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2024 einen Verlust in Höhe von -2,396 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net