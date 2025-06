Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 0,151 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:10 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 0,151 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,151 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,155 EUR.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 85,407 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,098 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 34,927 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 NOK erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net