Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 0,156 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 0,156 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,150 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,158 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 83.765 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 573,077 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,094 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,064 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,451 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net