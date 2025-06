Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 0,150 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte um 15:44 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 2,0 Prozent auf 0,150 EUR. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,150 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,146 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 21.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 85,465 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 38,133 Prozent sinken.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 06.05.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,35 Prozent zurück. Hier wurden 229,63 Mio. NOK gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,451 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net