Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteuert sich am Donnerstagvormittag

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 0,150 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 0,150 EUR. Bei 0,150 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 0,146 EUR.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 85,465 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,093 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,133 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 17.07.2025 gerechnet. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net