Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 2,0 Prozent auf 0,150 EUR.

Um 11:43 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im BMN-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 0,150 EUR zu. Bei 0,150 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 0,146 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 588,000 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,133 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,58 NOK je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 229,63 Mio. NOK, gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,35 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net