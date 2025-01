Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag leichter

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 0,376 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:44 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 0,376 EUR. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,370 EUR. Mit einem Wert von 0,380 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via BMN 14.380 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 174,834 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 0,357 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,060 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,52 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 NOK je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 514,89 Mio. NOK umgesetzt, gegenüber 378,55 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 17.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,400 NOK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net