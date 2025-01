Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Im BMN-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 0,370 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,377 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,369 EUR. Bisher wurden heute 20 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 178,919 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 0,357 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,649 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,52 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 NOK je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,02 Prozent auf 514,89 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.02.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2024 einen Verlust in Höhe von -2,400 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net