Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered reagiert am Mittag positiv

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 0,373 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 0,373 EUR. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,377 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,377 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9.801 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,050 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 181,501 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.01.2025 bei 0,356 EUR. Mit Abgaben von 4,692 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 28.11.2024 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 NOK gegenüber -0,70 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 514,89 Mio. NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 378,55 Mio. NOK umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,400 NOK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net