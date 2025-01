Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 0,357 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:43 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 0,357 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,357 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,369 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.065 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,032 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 189,076 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,355 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 0,700 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 28.11.2024 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 NOK je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 514,89 Mio. NOK umgesetzt, gegenüber 378,55 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,400 NOK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net