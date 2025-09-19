Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered behauptet sich am Vormittag

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 0,130 EUR bewegte sich die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:10 Uhr die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 0,130 EUR. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,132 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,130 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,132 EUR.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 692,627 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,098 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,731 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net