Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Freitagmittag tief

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 25,6 Prozent auf 0,265 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 25,6 Prozent auf 0,265 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,260 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,345 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 162.915 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 289,434 Prozent wieder erreichen. Am 24.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,260 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 1,923 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,52 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,70 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 514,89 Mio. NOK – das entspricht einem Zuwachs von 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vorlegen. Am 17.02.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2024 -2,400 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net