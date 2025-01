Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagmittag im Bullenmodus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 6,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 6,3 Prozent auf 0,255 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,260 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,233 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 65.458 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 1,032 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 304,706 Prozent zulegen. Bei 0,226 EUR fiel das Papier am 27.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 11,373 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 28.11.2024 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei -0,52 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,70 NOK je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 514,89 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 36,02 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 17.02.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,405 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net