Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag im Ausverkauf

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 7,4 Prozent auf 0,250 EUR nach.

Um 15:58 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 7,4 Prozent auf 0,250 EUR ab. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,247 EUR. Bei 0,266 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 24.783 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,032 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 75,775 Prozent niedriger. Bei 0,225 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,200 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 28.11.2024 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 NOK je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 514,89 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.02.2026.

2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,405 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net