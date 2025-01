Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 0,250 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:18 Uhr 2,3 Prozent auf 0,250 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,250 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,262 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 76.182 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 320,000 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,226 EUR. Dieser Wert wurde am 27.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,800 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 28.11.2024 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 514,89 Mio. NOK gegenüber 378,55 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2024 -2,405 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net