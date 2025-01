Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Mittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 4,6 Prozent auf 0,250 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:01 Uhr mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 0,250 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,250 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,261 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 75,775 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,226 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,600 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 NOK erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 514,89 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 17.02.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,405 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net