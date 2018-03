Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Reich mit der Yale-Formel

Top-Universitäten in den USA ­verwalten Milliardenvermögen. Und das sehr erfolgreich. Was deutsche Privatanleger von ihnen lernen können.

Kopf der Woche: Andreas Lindner

Der Mann, der 200 Millionen Euro am Tag anlegen muss.

Rekordpleite droht

Die Insolvenz der Containerfirma P&R könnte der größte deutsche Anlegerskandal werden. Was Gläubiger jetzt wissen müssen.

Schön anzusehen

Die Modebranche weltweit rappelt sich nach mehreren Schwächejahren langsam wieder auf. Die Umsätze steigen, die Kurse auch. Doch längst nicht jeder Titel bietet sich an.

Kaum zu glauben

Face­book-­Chef Mark Zuckerberg steht wegen der unglaublichen ­Datenaffäre unter Druck, die Aktie fällt. Wer das Papier dennoch ­"liken" sollte.

Zwei unter Strom

Das Aktienduell, Teil 5: BMW gegen Daimler - mit welcher Aktie Anleger besser fahren.

Gefallene Engel

Wenn Anleihen auf Ramschniveau herabgestuft werden, fallen die Kurse. Oft erholen sie sich aber auch schnell wieder. Wie ­Risikobereite davon profitieren.

Schweizer Wert mit Discount

Nestlé notiert am Jahrestief. Eine Chance, diese Qualitätsaktie ­günstig einzusammeln.

Schwer zu verstehen

Nicht nur wer Bitcoin und Co mit Gewinn verkauft, muss Steuern zahlen - auch beim Bezahlen mit dem virtuellem Geld kassiert der Fiskus mit.



