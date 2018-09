Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Stress-Börse: So handeln Sie richtig!

Der DAX liegt in diesem Jahr bislang im Minus, die Rally stockt. Fünf goldene Regeln für Zeiten wackliger Börsen. Dazu: Wie sich Anleger mit Derivaten gegen frostige Zeiten an den Märkten aktiv absichern.

Wahre Größe

Ein deutscher Milliardär, den kaum einer kennt - das ist Tobias Lütke. Kennzeichen: Kappenträger, Schulversager und Computer-Nerd.

Auf neuem Kurs

Am Montag werden DAX & Co neu zusammengesetzt. Das hat auch Folgen für die so beliebt gewordenen ETFs.

Bereit für den Gipfelsturm

Die Umsätze von Outdoor-Marken wie North Face oder Canada Goose steigen spürbar. Anleger mit Abenteuerlust steigen ein.

Frische Leuchtkraft

Geduld und Gelassenheit, das brauchen die Aktionäre von Osram. Nach dem Kurstief hellt sich die Lage nun wieder auf. Woran das liegt.

Gewinn-Knaller

Viele Anleger haben japanische Aktien verkauft. Das dürfte ein Fehler gewesen sein. Warum bei den Kursen noch was drin ist.

Aktie im Brennpunkt

Rocket Internet schreibt Gewinn - und kauft eigene Aktien ein.

Der Löwe brüllt wieder

Wieso die neue Nachranganleihe der Bayern LB interessant ist.

Reisen, einkaufen und sparen

Worauf Reisende beim Shopping außerhalb der EU achten müssen.

Weniger Steuer für Wohnungen

Wie Ifo-Chef Clemens Fuest die Grundsteuer reformieren würde.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



