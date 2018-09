Aareal Bank: Ein cleverer Deal zur richtigen Zeit

€uro am Sonntag

Für die Aareal Bank ist es ein Schnäppchen der besonderen Art: Für voraussichtlich 162 Millionen Euro kauft Deutschlands größter Immobilienfinanzierer die Düsseldorfer Hypothekenbank - ein auf den ­ersten Blick seltsamer, bei genauerer Betrachtung aber lukrativer Deal.bekannte Bank hat ein turbulentes Jahrzehnt hinter sich. Zuletzt gerieten die Rheinländer wegen ausfallgefährdeter Anleihen des österreichischen Instituts Hypo Alpe Adria in Bedrängnis. Der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken griff als Retter ein. Jetzt geht die Düsshyp an die Aareal.Der im MDAX notierte Konzern hat Erfahrung mit solchen Deals: Zwei Mal schon übernahm die Aareal ähnliche Problemfälle. Da der Kaufpreis unter Buchwert liegt, entsteht in der Bilanz ein sogenannter negativer Goodwill, also ein positiver Einmaleffekt von rund 52 Millionen Euro.für das laufende Jahr an und rechnet nun mit einem Konzernbetriebsergebnis von 312 bis 352 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis des Jahres 2019 werde durch den Kauf "voraussichtlich in sehr niedriger zweistelliger Millionenhöhe belastet".Weitergehende strategische Absichten verfolgt die Aareal mit der Übernahme nach eigenem Bekunden nicht. Die Düsshyp befinde sich bereits seit 2015 in einem Prozess des geordneten Rückbaus und sei nicht mehr mit Neugeschäft in der Immobilienfinanzierung am Markt aktiv. Unter dem Dach der Aareal Bank werde der geordnete Rückbau konsequent fortgesetzt.

Eine etwas andere Bank

Die Aareal ist in der Finanzwelt im positiven Sinne ein Sonderling: Selbst in den Jahren der großen Finanzkrise 2008 und 2009 erwirtschaftete der Konzern zumindest einen kleinen Überschuss. Das Geschäft verteilt sich auf zwei Sparten: Die Hessen helfen bei der Finanzierung von gewerblichen Immobilien und bieten darüber hinaus Dienstleistungen für die Immobilienwirtschaft an.



Die Aareal-Aktie war nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse Mitte August unter Druck geraten. Der Zinsüberschuss war zum Vorjahreszeitraum gesunken, lag aber immerhin über dem Wert des ersten Quartals. Nach Planung des Vorstands soll sich der Zinsüberschuss des Konzerns im laufenden Jahr auf "einem soliden Niveau" stabilisieren. Der Extraschub jetzt durch den Düsshyp-Deal kommt also zu einem günstigen Zeitpunkt.









