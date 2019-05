Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag wieder im Handel

Themenauswahl

Gewinne satt! 12 Investments mit Rendite-Power

Warum die Börsen in diesem Jahr wieder in den Haussemodus übergegangen sind. Welche Märkte und Branchen die größten Gewinne versprechen.

Gute Geschäfte

Deutsche Euroshop betreibt Shoppingcenter - ein Auslaufmodell? Was Firmenchef Wilhelm Wellner sagt.

Führungskrise bei Knorr-Bremse

Warum Konzernchef Klaus Deller gehen musste.

Nach dem Bayer-Debakel

Auf welchen Aktionärstreffen es noch krachen könnte.

Schwergewichte aufs Parkett

In den USA erwarten Experten ­ein Rekordvolumen bei Börsen­gängen. Wo Anleger zugreifen.

Ein Sp(r)itzengeschäft

Mit der Impfdiskussion rücken auch Impfstoffhersteller in den Fokus. Welche Aktien lohnen.

Gute Sicht

Erstmals hat Juniorchef Marc Fielmann die Bilanz der Optikerkette verkündet - und seine Pläne für den Konzern erklärt. Das kam bei Aktionären gut an.

Wette auf einen Coup am Kap

Gewinnt Präsident Ramaphosa bei den Wahlen in Südafrika deutlich, springen die Kurse an.

Aktie im Brennpunkt

Warum Börsianer wieder auf Volkswagen abfahren.

Gute Verbindung

Von zu Hause an Hauptversammlungen teilnehmen - immer mehr Unternehmen machen das für ihre Aktionäre möglich. Wie es funktioniert.

Unterbewertetes Silber

Was derzeit für das Metall spricht - und was dagegen.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



