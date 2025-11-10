Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals gewinnt am Montagmittag

Kurs der Highland Critical Minerals

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Highland Critical Minerals. Die Highland Critical Minerals-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 2,94 EUR.

Die Highland Critical Minerals -Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 2,94 EUR. In der Spitze legte die Highland Critical Minerals-Aktie bis auf 3,04 EUR zu. Bei 2,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Highland Critical Minerals-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114.618 Stück gehandelt.

