Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals schießt am Nachmittag hoch
Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 6,9 Prozent im Plus bei 3,08 EUR.
Im Frankfurt-Handel gewannen die Highland Critical Minerals-Papiere um 16:02 Uhr 6,9 Prozent. Der Kurs der Highland Critical Minerals-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,08 EUR zu. Bei 2,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 178.304 Highland Critical Minerals-Aktien gehandelt.
Highland Critical Minerals: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden treibt Aktienkurs
Rohstoffrally mit Risiko: Highland Critical Minerals-Aktie verdoppelt sich binnen Wochen - Exploration gestartet
