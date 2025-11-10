DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.316 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
So entwickelt sich Highland Critical Minerals

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals schießt am Nachmittag hoch

10.11.25 16:08 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals schießt am Nachmittag hoch

Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 6,9 Prozent im Plus bei 3,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
3,04 EUR 0,16 EUR 5,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Frankfurt-Handel gewannen die Highland Critical Minerals-Papiere um 16:02 Uhr 6,9 Prozent. Der Kurs der Highland Critical Minerals-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,08 EUR zu. Bei 2,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 178.304 Highland Critical Minerals-Aktien gehandelt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie

Highland Critical Minerals: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden treibt Aktienkurs

Rohstoffrally mit Risiko: Highland Critical Minerals-Aktie verdoppelt sich binnen Wochen - Exploration gestartet

