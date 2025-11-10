Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals schießt am Nachmittag hoch

So entwickelt sich Highland Critical Minerals

Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 6,9 Prozent im Plus bei 3,08 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Highland Critical Minerals -Papiere um 16:02 Uhr 6,9 Prozent. Der Kurs der Highland Critical Minerals-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,08 EUR zu. Bei 2,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 178.304 Highland Critical Minerals-Aktien gehandelt.

