Hims Hers Health Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Hims Hers Health

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Hims Hers Health. Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 54,32 USD abwärts.

Die Hims Hers Health-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 54,32 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 54,27 USD. Bei 54,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 2.969.530 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD an. Mit einem Zuwachs von 34,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,73 USD ab. Mit Abgaben von 71,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 äußerte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 544,83 Mio. USD im Vergleich zu 315,65 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 10.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hims Hers Health möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,571 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

